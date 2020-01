La ciència obre una nova via contra els tumors cerebrals més agressius

EFE

23.01.2020 | 11:00

Els gliomes són un dels tumors cerebrals més agressius que hi ha i responsables del 7 per cent de les morts per càncer; un equip de científics, entre ells de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha descobert ara la connexió que tenen amb les malalties neurodegeneratives i ha obert la porta al disseny de noves teràpies contra aquest tipus de càncer. Els investigadors han comprovat que les seves troballes poden servir tant per millorar el diagnòstic dels gliomes com les teràpies, i confien que el descobriment serveixi per rebaixar l'agressivitat dels tumors amb pitjor pronòstic i per alentir la progressió dels menys agressius.

La investigació, els resultats de la qual publica la revista Science Translational Medicine, l'han dut a terme científics espanyols de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid (Ministeri de Ciència), de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), el Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (Madrid), i metges i investigadors de l'hospital madrileny 12 de Octubre o la Vall d'Hebron de Barcelona.

Encara que suposen només el dos per cent dels tumors cerebrals, els gliomes causen el 7 per cent de les morts per càncer. Aquesta patologia és, a més, resistent a la quimioteràpia i a la radioteràpia. Per això la descoberta és un punt de partida molt important per dissenyar noves estratègies terapèutiques.

Els investigadors han comprovat que una proteïna (TAU), relacionada amb diverses patologies degeneratives en el cervell, està també present en les cèl·lules dels gliomes, i que en aquests tumors aquesta proteïna estaria regulant la capacitat que tenen les cèl·lules tumorals per promoure la formació de nous vasos sanguinis.

"Els nostres resultats suggereixen que imitant la funció d'aquesta proteïna amb compostos com els taxans, que ja es fan servir en altres tipus de càncer com el de mama, es podria rebaixar l'agressivitat dels tumors de pitjor diagnòstic i fer-los més sensibles a teràpies convencionals", ha explicat a Efe la investigadora de l'Institut de Salut Carlos III Pilar Sánchez Gómez. La troballa obre la porta a noves teràpies basades en l'ús de compostos que ja estan aprovats per al seu ús en altres tipus de càncer i fins i tot en la utilització de fàrmacs que hagin estat inicialment dissenyats per a pacients amb malalties neurodegeneratives.