Catalunya bat un nou rècord històric de trasplantaments d'òrgans

21.01.2020 | 10:50

Amb 1.296 trasplantaments d'òrgans, un 12,6% més que el 2018 i un 53% més si es compara amb el 2013 (847), Catalunya ha tornat a batre, un any més i en van sis de consecutius, tots els registres anteriors. Un rècord històric que representa, possiblement, la taxa de trasplantament més elevada del món, fet que referma el lideratge mundial de Catalunya en aquest àmbit.

En l'acte de presentació del balanç també hi va participar Armando Latorre, un pacient a qui van trasplantar dos pulmons a l'Hospital Vall d'Hebron, el 4 d'abril del 2019. A més d'agrair la generositat del seu donant, ha explicat que la seva vida va canviar "radicalment" ja que necessitava el doble trasplantament per poder viure. "No era qualitat de vida, era vida o mort" i ha sentenciat que "no serveixen de res els òrgans d'un difunt si no és per donar-los".

Per tipus de trasplantament, el 2019 van augmentar tots menys els cardíacs, que van quedar-se a 1 del màxim històric assolit el 2018 (71). Els renals van augmentar un 14,1%, els hepàtics un 8,2%, els pulmonars un 15,4% i els pancreàtics ho van fer en un 28,6%.

Bellvitge ha estat, un any més, l'hospital català que ha aconseguit més donants d'òrgans. Durant el 2019 ha realitzat 279 trasplantaments de ronyó, fetge i cor, cosa que el situa entre els centres capdavanters a Catalunya i Espanya.