"Per canviar les coses, primer hem de canviar nosaltres"

20.01.2020 | 15:02

Quan ens referim al Ioga a Occident, habitualment, ens cenyim exclusivament a la pràctica en grup o de manera individual, d'una activitat corporal o de relaxació concreta. En realitat, parlar de ioga té relació amb molts més aspectes de la nostra vida. Ioga engloba una manera de viure, una filosofia, com ens nodrim, com actua la nostra ment, de quina forma sanem el nostre cos, en definitiva, com podem aconseguir una vida en harmonia, amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.No obstant ...