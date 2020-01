Una mandíbula ben protegida del fred

20.01.2020 | 15:02

| Salud visual |Raons per incloure la xocolata negra en la nostra rutina alimentàriaNutricióSalut bucodentalEncara que no ens ho sembli, una dieta equilibrada no està renyida amb aquells productes que ens generen "plaents" sensacions. Com la xocolata negra, que resulta especialment saludable si té un tant per cent elevat de cacau.Una de les raons per incloure la xocolata negra en la nostra dieta habitual és que resulta rica en polifenols i flavonoides, uns potents antioxidants que milloren ...