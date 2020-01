Ioga en harmonia

20.01.2020 | 12:01

La seva pràctica beneficia tantel cos com la ment. D'una banda, tonifica i dona elasticitat als músculs. De l'altra, ens aporta serenor i facilita que s'esvaeixin les preocupacions.Enmig d'un ritme de vida tan estressant com el que portem avui en dia, cada vegada més persones troben en el ioga el seu refugi per desconnectar. Tres de cada deu espanyols assegura haver-ne practicat alguna vegada, segons un estudi de l'Institut Sondea, gaudint així dels beneficis que comporta aquesta disciplina. ...