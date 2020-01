Els probiòtics, beneficiosos per a la salut intestinal

20.01.2020 | 15:02

"Són microorganismes vius que, un cop els prenem, generen beneficis per a l'organisme, com la regulació de la microbiota intestinal, cosa que afavoreix la prevenció de la diarrea i l'estrenyiment". Així és com la investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Aliments i Nutrició, Ascensión Marcos, defineix els probiòtics. Un recent estudi sobre l'ús d'aquests microorganismes vius indica que el 70 per cent dels espanyols amb problemes intestinals han notat una millora després de ...