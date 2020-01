Llibres per estar sans

17.01.2020 | 18:58

"Comer para dormir"Un dia o altre tots hem sentit com ens entra son després de menjar massa. I també qui més qui menys s'ha preparat un got de llet ben calenta per relaxar-se abans d'anar a dormir. Però ens sorprendria saber com allò que mengem afecta la qualitat del nostre son.Aquest llibre, escrit per la dietista i nutricionista Karman Meyer, aprofundeix en tal relació, i esdevé una guia per saber quins aliments convé més menjar si tenim insomni; i també quins hem d'evitar si patim aquest ...