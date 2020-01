El repte de detectar el TDAH en adults

El Trastorn per Dèficit d'Atenció

16.01.2020 | 04:00

Distraccions, dificultat per mantenir l'atenció en una feina, hiperactivitat i nerviosisme, tenir una elevada impulsivitat€ Són alguns dels possibles indicis que la persona que presenta aquests símptomes en realitat està patint un Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Aquest trastorn, molt reconegut i tractat en el món infantil, no ho és gairebé mai abordat en els adults. Els experts apunten que els ...