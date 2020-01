Com organitzar-se a l'entorn laboral

16.01.2020 | 04:00

Els adults amb problemes de Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) han de fer veritables esforços per no distrau-res a la feina i complir amb els objectius de la seva jornada laboral. Els especialistes en psiquiatria recomanen aplicar aquests consells a l'oficina i que també poden servir per a l'àmbit domèstic.- Utilitzar auriculars i música relaxant.- Tenir un espai de treball ordenat.- Anotar les idees en un quadern per no ...