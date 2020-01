Una nova app millora l'adherència a la medicació en pacients psiquiàtrics

EFE

14.01.2020 | 12:23

L'àrea de psiquiatria de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona ha desenvolupat, al costat de l'empresa Farmadosis, una nova aplicació per a mòbil (app) que ha millorat l'adherència a la medicació en pacients psiquiàtrics, després d'una prova pilot.

La doctora Cristina Teixidó, coordinadora d'hospitalització psiquiàtrica de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè, ha explicat en una entrevista a EFE que l'objectiu és que el pacient psiquiàtric "se senti acompanyat però no pressionat durant el tractament". "Que senti que l'hospital està amb el pacient tot i que ha estat donat d'alta, però no d'una manera persecutòria o controladora, sinó donant les eines o podent plantejar dubtes", ha dit Teixidó.

Segons dades d'aquest mateix centre, més de la meitat dels pacients psiquiàtrics no segueixen la medicació després de ser donats d'alta, la qual cosa dificulta molt la seva recuperació. "Es tracta de persones que prenen una mitjana de set medicaments, tant per la seva problemàtica psiquiàtrica com per tractar qualsevol patologia orgànica, com la hipertensió", el que dificulta encara més la seva adherència al tractament, ha afirmat l'especialista.

Amb l'aplicació, anomenada Medicat-e, el pacient pot connectar amb el professional sanitari, que pot fer un seguiment en temps real de l'acompliment del tractament i actuar ràpidament si la persona no s'està prenent la medicació o no ho fa adequadament. L'aplicació mòbil es pot descarregar gratuïtament des del web de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè, encara que el seu ús es fa per prescripció facultativa.