El canvi climàtic provoca 3.500 morts prematures l'any a Catalunya

Efe

14.01.2020 | 12:22

El canvi climàtic provoca l'any 3.500 morts prematures a Catalunya i és la més gran amenaça global per a la salut en el segle XXI, per la qual cosa el Govern ha impulsat un programa per combatre l'emergència climàtica, que inclou la creació d'un comitè científic que coordinarà la lluita contra aquesta crisi.

El Programa de resposta de Salut Pública per combatre l'impacte de l'emergència climàtica en la població, presentat ahir per la consellera de Salut, Alba Vergés, pretén ser un instrument que permeti disposar de dades i indicadors de les conseqüències de l'emergència climàtica en el benestar ciutadà, i així prevenir els efectes del canvi climàtic sobre la salut.

"El 2018, a Barcelona, la contaminació per partícules va causar un mínim de 351 morts, i s'associa que una exposició a llarg termini a aquestes partícules suposa un increment de la mortalitat cardiopulmonar del 6 al 13%", va argumentar el secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix.

Els efectes del canvi climàtic a Catalunya es concreten en la pujada de les temperatures, que provoca inundacions, sequeres i incendis, l'increment del pol·len, sobretot en arbres com els xiprers o les oliveres, una més gran contaminació de l'aire, entre altres conseqüències.