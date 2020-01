Catalunya amplia el calendari vacunal per a escolars

10.01.2020 | 15:19

El departament de salut ha modificat enguany el calendari de vacunacions sistemàtiques per incorporar, a partir d'ara, una nova vacuna. Es tracta de l'anti meningcòccia conjungada tetravalent (MACWY), que substitueix la vacuna antimeningococ C conjugada que s'estava posant fins ara en edad escolar. La dosi d'aquesta vacuna s'administrarà a alumnes d'entre 11 i 12 anys, al sisè curs d'educació primària. Amb aquest canvi s'amplia la protecció contra 3 tipus més de meningococ, a banda del tipus C que s'administrava fins ara. També s'ha decidit fer una captació i vacunació de diferents cohorts d'adolescents i adults joves fins els 18 anys. Per fer-ho també es vacunarà, durant 2 cursos escolars, als alumnes de 2n d'ESO amb la mateixa vacuna MACWY.