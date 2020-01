Marxa nòrdica contra el dolor osteomuscular de les infermeres

La marxa nòrdica és una tècnica esportiva que utilitza els bastons per caminar.

09.01.2020 | 11:02

L'Hospital del Mar ha impulsat un programa d'intervenció per abordar el dolor osteomuscular que pateixen moltes de les seves infermeres amb una avaluació d'ergonomia dels llocs de treball i un curs de marxa nòrdica, tècnica esportiva consistent a caminar amb bastons.

Aquesta intervenció ha comptat amb la participació de 257 infermeres i infermers que treballen en vuit unitats dels diferents centres del Parc de Salut Mar (Hospital de la Mar, Hospital de l'Esperança i el Centre Assistencial Emili Mira, entre d'altres), a més del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

Aquestes actuacions han fet baixar en un 63% del dolor percebut per part dels professionals de les unitats de salut que han participat en aquesta experiència, respecte d'altres infermeres que no hi han participat.

En concret, ha baixat el dolor cervical i a la part alta de l'esquena mentre que a la part baixa de l'esquena els resultats no han tingut "significació estadística", segons la nota, en què s'afegeix que "no s'han registrat canvis en les xifres de baixes laborals per aquestes patologies".