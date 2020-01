El colesterol, sempre a ratlla

Hàbits saludables

Dra. Elisenda Sant, metgessa de família

09.01.2020 | 04:00

Els nivells de colesterol poden augmentar de manera especial si es consumeix massa greixos o també degut a causes hereditàries. Quan la quantitat de colesterol en sang està per sobre del que l'organisme necessita els metges consideren que és un factor de risc important per desenvolupar una malaltia cardiovascular. Per això cal una avaluació, un control i un seguiment mèdic del pacient tal com recorda en aquest article la doctora Elisenda Sant Arderiu, metgessa de família i membre de la ...