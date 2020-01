Malalties dentals a l'embaràs

08.01.2020 | 18:38

Càries, gingivitis, sequedat bucal o halitosi, entre altres, són algunes de les d'afeccions bucals associades a l'embaràs. Amb tot, les malalties periodontals i la formació de càries són les més comunes. És important que la dona embarassada consulti al seu dentista.

Estudis recents indiquen que fins a 7 de cada 10 embarassades pateixen gingivitis de l'embaràs, una patologia que preocupa cada cop més a les dones gestants tot i que no saben com prevenir-la i afrontar-la. A més a més, els experts en salut dental acostumen a desmitificar determinats falsos mites que circulen entre la població o a les xarxes socials. També confirmen d'altres com a certes. Aquestes són algunes de les informacions més habituals que es consulten a internet.

1. Canvis hormonals i gingivitis.

És cert que hi ha una relació directa entre els canvis hormonals de la dona i el risc d'aparició de les malalties de les genives. Entre un 60 i un 75% de dones embarassades pateix gingivitis de l'embaràs, generalment entre el tercer i vuitè mes.

2. A l'embaràs cauen les dents.

Fals. L'evidència científica conclou que no es produeix una pèrdua d'inserció de la dent en l'os excepte en casos molt concrets.

3. la pèrdua de calci de la mare.

És fals que durant la gestació el fetus absorbeixi el calci de les dents de la mare. El calci que necessita l'embrió per al seu desenvolupament procedeix dels aliments que ingereix la mare i mai de les seves dents.

4. La gestant no pot anar al dentista.

Fals. L'embaràs no és una malaltia, sinó un estat fisiològic de la dona. Durant l'embaràs, la dona experimenta una sèrie de canvis en el seu organisme que poden comportar l'aparició de problemes en les dents i genives, per la qual cosa la visita al gabinet dental es fa indispensable, tal com confirmen a la clínica terrassenca Centre Parc del Nord.

5. No es pot fer radiografies.

És fals que la dona embarassada no pugui visitar-se en una clínica dental ni es pugui fer una exploració radiològica. L'ús de radiografies en la dona embarassada és segur sempre que es prenguin les precaucions adequades de protecció radiològica, sempre sota indicacions del metge.

6. La càries passa de la mare al fill?

Cert. En més d'un 70% dels casos, es troba relació en estudis de genètica bacteriana dels genotips entre mares i fills, convertint a la mare en la major "donant" en la transmissió de càries.

7. L'embaràs i molèsties dentals.

És cert que a causa dels canvis hormonals i vasculars, així com per altres factors (vòmits, acidesa, xerostomia), les dones embarassades poden presentar molèsties durant la gestació.

8. Els vòmits i l'esmalt dental.

Els vòmits característics del primer trimestre així com l'acidesa del tercer trimestre erosionen la capa més superficial de les dents (esmalt), amb més risc de càries.

9. Malalties dentals i part.

Tots els estudis apunten que les malalties periodontals severes poden provocar el part prematur del bebè.

10. La revisió dental, imprescindible

És cert que la futura mare ha de visitar una clínica dental i fer-se una revisió en cas de confirmar-se el seu embaràs. El segon trimestre de l'etapa de gestació és el període ideal per a fer-se aquesta exploració mèdica tenint en compte que el fetus ja està més format i és més còmode per a la pacient.