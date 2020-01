Fitoteràpia amb fulles de vinya

08.01.2020 | 18:26

Gran part de les fulles de vinya recollides durant la verema, que té lloc a mitjans de setembre, es podrien aprofitar en la fabricació de preparats farmacèutics, ja que totes les varietats tenen principis actius amb propietats medicinals. En concret, les fulles de vinya vermelles tenen usos aprovats pel tractament de la insuficiència venosa crònica i els seus símptomes com la inflor i les cames cansades o les enrampades. Es calcula que per cada hectàrea de vinya es poden obtenir entre 3.000 i 4.000 quilograms de fulla fresca en aquells camps utilitzats per obtenir raïm. Si fossin per obtenir fulles, la producció de fulla fresca seria molt més gran.