Consells per desconnectar del mòbil

L'estrès tecnològic

08.01.2020 | 18:42

Cada vegada dediquem més temps al mòbil i d'una manera més descontrolada. De fet, parem tanta atenció a aquests dispositius que ja existeix una definició per a l'addicció: nomofòbia o por irracional a no tenir a prop els nostres telèfons intel·ligents. Un problema que afecta la nostra vida social, personal i professional i que podríem evitar fent-ne un ús més responsable.

Amb aquests cinc consells de la plataforma Certideal podrem frenar l'estrès tecnològic i desvincular-nos una mica dels nostres dispositius.

1. No utilitzis el mòbil com a despertador. Si el fem servir com a despertador ens portarà, irremeiablement, a consultar-lo quan l'agafem. Per això, és millor apagar-lo completament quan ens anem a dormir.

2. Allunya't, físicament, del teu telèfon intel·ligent. Per a evitar la temptació de consultar-lo, és millor separar-nos d'ell i dipositar-lo en un lloc habitual on després el puguem trobar.

3. Usa el mode avió de manera habitual. És molt útil per a vèncer la dependència als nostres dispositius, ja que activant-lo s'evita que entri qualsevol notificació.

4. Controla el temps que passes utilitzant les aplicacions. Algunes apps són innecessàries. L'opció més radical és eliminar aquelles poc útils.

5. Canvia la pantalla del teu mòbil a l'escala de grisos. La baixa lluminositat de la pantalla fa que disminueixi el desig de revisar-la ja que és menys estimulant.