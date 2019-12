Fer activitat física amb sobrepès o obesitat

19.12.2019 | 04:00

La pràctica d'exercici físic és un bon aliat per eliminar els quilos de més i per millorar la salut en aquelles persones que estan seguint una dieta per aprimar-se. Però l'esport es pot realitzar en cas de tenir sobrepès o obesitat? La professional sanitària Fina Araque, infermera i vicepresidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) respon a aquesta i altres qüestions en aquest article. L'obesitat és un problema de pes que motiva moltes consultes als ...