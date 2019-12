L'esclerosi múltiple afecta ja a més de 50.000 persones a Espanya

Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple

18.12.2019 | 11:20

Avui, 18 de desembre, es commemora el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia crònica, autoinmune, inflamatòria i degenerativa del sistema nerviós central. Suposa la primera causa de discapacitat no traumàtica en adults joves perquè es tracta d'una patologia que provoca discapacitat física i cognitiva així com un elevat impacte en la calitat de vida dels pacients. Els primers símptomes solen començar en persones al voltant dels 25-30 anys tot i que existeixen casos d'esclerosi múltiple pediàtrica o amb inici posterior als 50 anys.

Actualment s'estima que a tot l'Estat hi ha més de 50.000 afectats per esclerosi múltiple, segons dades de la Sociedad Española de Neurologia (SEN). La freqüència de la malaltia ha augmentat progresivament fins a assolir en l'actualitat els 80-180 casos per 100.000 habitants. 3 de cada 4 pacients afectats són dones.

A la darrera reunió de la SEN es va presentar un estudi que mostra que, a la darrera dècada, els pacients amb EM han millorat el seu estat de salut general i ha disminuït el seu grau de discapacitat i la necessitat d'ajuts.