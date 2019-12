L'Hospital Universitari MútuaTerrassa acollirà una conferència sobre oncologia de precisió

17.12.2019 | 10:29

Sota el títol "La medicina genòmica i personalitzada: el nou paradigma", el professor Jesús Garcia-

Foncillas pronunciarà -el proper divendres, 20 de desembre- una conferència magistral centrada en

els darrers avenços en l'àmbit de l'oncologia de precisió.

Director del Oncohealth Institute i de la Divisió d'Oncologia Translacional de l'Hospital Universitari

Fundación Jiménez Díaz, el professor Garcia-Foncillas parlarà sobre els nous reptes derivats de la irrupció

de la medicina genòmica i abordarà les múltiples línies prometedores que estan possibilitant canviar

el curs clínic de la malaltia oncològica: la immunoteràpia, la biòpsia líquida i la medicina de precisió.

També es referirà als articles que ha publicat recentment el seu grup de recerca -Oncologia de

l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz de la Universitat Autònoma de Madrid- com el paper

d'algunes proteïnes en la resposta d'alguns tractaments nous en el càncer de colon que estan avaluant

en fase -1. El doctor Lluis Cirera, cap del servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa

(HUMT), serà l'encarregat de moderar-la.

La conferència s'emmarca en el calendari de Sessions d'Actualització en Medicina Clínica

promogudes per la direcció de Docència de l'HUMT amb la voluntat de distingir-lo com un hospital

amb una vocació més enllà de l'estrictament assistencial i que aposta per una voluntat acadèmica en

termes de recerca, docència i innovació.