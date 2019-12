Avui, Dia Mundial de la Disfàgia

Problemes de salut

12.12.2019 | 11:43

Més de dos milions d'espanyols pateixen disfàgia i la majoria d'ells estan sense diagnosticar i, per tant, sense rebre el tractament adequat, segons les últimes estadístiques. Per això, amb motiu del Dia Mundial de la Disfagia, que se celebra avui 12 de desembre, des de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll es recorda la importància de parar atenció als possibles signes d'alarma per rebre el tractament adequat i evitar conseqüències en l'alimentació, així com les ennuegades per aspiració.

La disfagia és un trastorn de la deglució que consisteix en la dificultat per mastegar o empassar i permetre el transport de secrecions endògenes o aliments cap al tracte digestiu superior. Un dels factors que poden determinar la seva gravetat és l'aspiració, que es produeix quan algunes d'aquestes substàncies entren en la via aèria. Entre els signes que poden alertar de la presència d'aquest trastorn es troben: alteracions del nivell de consciència, alteracions motores o sensitives; alteracions de l'articulació del llenguatge, disfonia en forma de veu bufada, ronca o veu nasal; ennuegades o episodis de tos durant la ingesta; augment del temps emprat per a la ingesta, pèrdua de pes inexplicable, dificultat o lentitud en la masticació; i dolor o sensació d'obstrucció durant la deglució.

En aquest sentit, la SEORL destaca la importància de realitzar un correcte diagnòstic perquè els pacients siguin tractats de manera adequada i es garanteixi la seguretat en la deglució. Així mateix, recorda als pacients amb disfàgia la importància de realitzar una sèrie de modificacions en la dieta per a adaptar els volums i textures dels aliments i evitar aquells que poden resultar perillosos, com la fruita seca, els polvorons o el raïm.