El Col·legi de Metges de Barcelona ha obert expedient a quatre metges antivacunes

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha obert expedient, almenys, a quatre metges per les seves posicions contràries a les vacunes, en considerar que trenquen el codi deontològic dels professionals de la salut. Així ho va indicar dimecres passat el president del COMB, Jaume Padrós, en roda de premsa a Barcelona durant la presentació d'un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre el discurs antivacunes a internet.

Segons va explicar Padrós, els expedients es troben en diverses fases d'informació i poden comportar des de sancions lleus fins a la inhabilitació del professional per part del col·legi.

Aquesta no és la primera vegada que un col·legi professional obre expedients a metges pel tema de la vacunació, ja que l'any 2016 el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) en va obrir un altre a un col·legiat de la demarcació de Girona per impartir xerrades en què hauria desaconsellat les vacunacions sistemàtiques.

El CCMC considera que els col·legiats que públicament o en l'exercici de la seva professió desaconsellin la vacunació sense una contraindicació justificada poden ser sancionats per vulnerar les normes del Codi de Deontologia i infracció de les normes professionals.

Padrós va assegurar que el COMB és més partidari de "la seducció que de la imposició de les vacunes", però va alertar que el 2018 van morir a Europa 74 persones per xarampió que no estaven vacunades, una situació que ens situa "en un nivell d'alerta, tot i que no d'alarma", va afirmar.