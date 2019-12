El metge que va eradicar el pian intentarà fer el mateix amb la sífilis

Efe

02.12.2019 | 13:47

La Fundació Lluita contra la Sida ha obert una línia d'investigació sobre les malalties de transmissió sexual (MTS) que dirigirà Oriol Mitjà, el metge que ha aconseguit eradicar el pian i que ara intentarà fer el mateix amb un tractament experimental contra la sífilis. La nova línia d'investigació de la fundació, que ja compta amb 1,5 milions d'euros, intentarà frenar l'augment de les infeccions de transmissió sexual, una vegada que la incidència del VIH manté la seva tendència a la baixa gràcies al major accés a la prevenció i als tractaments eficaços.

Altres infeccions de transmissió sexual, però, com la sífilis, la clamídia o la gonorrea es disparen, d'aquí l'interès de la fundació per obrir aquesta nova línia d'investigació. Les infeccions per sífilis o gonorrea han passat de ser uns centenars a principis de segle a multiplicar-se per sis o vuit, i sumar prop de 15 mil casos l'any, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

"A més, els adolescents i joves d'entre 15 i 24 anys representen més de la meitat dels casos", ha ressaltat l'investigador de la Fundació Lluita contra la Sida. Segons Mitjà, "encara que hi ha fàrmacs que en permeten la seva curació, cosa que encara no és possible amb el VIH, cada vegada són més freqüents les resistències als antibiòtics, de manera que la detecció primerenca d'aquestes infeccions per evitar la seva transmissió i possibles complicacions és fonamental ".

"Poder ampliar el ventall de medicaments disponibles ajudaria a millorar els plans d'eradicació", afegeix l'especialista.