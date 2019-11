Metges denuncien que dos de cada tres pacients no reben l'atenció adequada

EFE

28.11.2019 | 12:21

Metges internistes han denunciat que dos de cada tres pacients hospitalitzats no reben una atenció adequada a causa de la fragmentació del sistema de salut en àrees especialitzades, que provoquen que, sobretot les persones que pateixen més d'una malaltia, no rebin un tractament integral. Amb aquestes dades, que s'han exposat en el marc del 40 Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI) que reuneix entre el 27 i el 29 de novembre a Barcelona més de 2.400 professionals, els internistes pretenen fomentar un canvi en el sistema sanitari perquè sigui sostenible, equitatiu i de qualitat.

El president del SEMI, el doctor Ricardo Gómez, ha explicat que per garantir una bona atenció "no es pot estar fent servir eines del segle passat", i ha assenyalat que "la medicina interna és fonamental per aconseguir que l'hospital del futur atengui la persona i no la malaltia, sobretot des d'un enfocament humanitari". El progressiu increment de pacients hospitalitzats d'edat avançada, normalment octogenaris, "amb un nombre mitjà de patologies que oscil·la entre les sis", ha afegit Gómez, necessita una resposta sanitària que afavoreixi una atenció formada per un equip multidisciplinari "que treballi conjuntament i oblidi aplicar certs protocols innecessaris".

El model d'hospital que demanden aquests professionals vol tenir en compte també aspectes que habitualment són oblidats per l'atenció sanitària, relatius a aspectes de caràcter psicoemocional i social.