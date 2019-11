Salut llança una eina web per decidir sobre l'atenció al final de la vida

27.11.2019 | 12:43

El departament de Salut ha presentat l'eina web Decisions Compartides en Atenció al Final de la Vida, que explica què s'entén per atenció al final de la vida i quines situacions es poden donar quan es pateix una malaltia en fase avançada o quan la persona té un pronòstic de vida de només unes setmanes o mesos. Aquesta eina web, vinculada al projecte Decisions Compartides, proporciona continguts d'informació i de reflexió per ajudar les persones a identificar les seves preferències i a expressar-les anticipadament per decidir com volen viure l'etapa final de la seva vida. Els continguts d'aquesta eina han estat elaborats per un equip pluridisciplinar de persones expertes de diversos centres del sistema de salut de Catalunya.