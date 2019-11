Incorporar hàbits saludables millora els indicadors de salut en només sis mesos

Efe

27.11.2019 | 12:42

Incorporar hàbits saludables com la dieta mediterrània o l'exercici físic millora en només sis mesos indicadors de salut tan rellevants com els factors de risc cardiovascular, la qualitat del son o l'estat mental i emocional, segons l'estudi MedCARS de l'empresa automobilística Seat.

L'informe, en el qual han col·laborat Irsi Caixa, l'Hospital Clínic, ITAE Empreses i científics de Harvard TC Chan School Public Health, s'ha realitzat amb una mostra de 300 treballadors de la fàbrica SEAT de Zona Franca de Barcelona que, durant mig any, han rebut pautes per millorar els seus hàbits de vida.

Per confirmar les hipòtesis, aquest grup experimental de voluntaris s'ha comparat amb una altra mostra de 300 treballadors de la fàbrica del Prat, el grup de control, al qual no se li ha fet cap tipus d'indicació més enllà del reconeixement mèdic inicial i posterior al període de l'experiment.

Segons ha explicat la directora de Salut, Seguretat i Emergències de Seat, la doctora Patricia Such, un cop acabada la investigació s'ha pogut comprovar que el grup experimental ha registrat una millora de la seva salut gràcies a les diferents intervencions realitzades durant el procés.

"Fomentem l'exercici físic dels treballadors a través d'entrenadors personals i incorporem menús de temporada, receptes, llistes de la compra i assessorament nutricional. També vam canviar els entrepans que ofereix l'empresa per uns de més sans i vam introduir en les màquines expenedores aliments més saludables", ha explicat Such. Així mateix, els voluntaris van rebre 30 grams diaris de fruita seca i 5 litres d'oli d'oliva verge cada mes per incorporar a la seva dieta fora de l'horari laboral.