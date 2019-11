Sant Pau practica una operació pionera per extirpar el càncer de pulmó

Efe

26.11.2019 | 11:50

L'Hospital de Sant Pau de Barcelona practica una nova tècnica quirúrgica pionera a Catalunya en càncer de pulmó que permet, a través d'una única incisió per sota del xifoide, l'os inferior de l'estèrnum, extirpar el lòbul pulmonar afectat i els ganglis, evitant el dolor postoperatori.

Segons ha explicat un dels metges que lidera l'equip de cirurgia toràcica de l'hospital, el doctor Joan Carles Trujillo, "la cirurgia mínimament invasiva per combatre el càncer de pulmó en els seus estadis inicials es fa servir cada vegada més, de manera que un 50 per cent dels pacients que el pateixen a tot el país el superen mitjançant aquesta tècnica".

No obstant això, l'Hospital de Sant Pau ha anat un pas més enllà en aquest tipus de cirurgies videoassistides, realitzant la lobectomia "a través d'una incisió que no travessa les costelles, per sota del xifoide, que permet no tocar els nervis que causen el dolor al pacient", ha assenyalat Trujillo.

L'objectiu és extreure el lòbul afectat, però també els ganglis que estan a prop de la zona danyada, cosa per la qual es practica en la mateixa intervenció una extracció dels ganglis (limfadenectomia) a través d'un accés transcervical.