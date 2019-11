21.11.2019 | 04:00

Coincidint amb l'inici de la campanya de vacunació contra la grip el Departament de Salut porta a terme una campanya sota el lema d'"Un hivern sense BRRR" per posar èmfasi en la prevenció no només de la grip sinó també d'altres malalties d'hivern, com la bronquiolitis i altres patologies víriques i infeccioses.Seguint en la línia de la campanya de l'estiu ("Un estiu sense UFFF"), la campanya té per lema, ...