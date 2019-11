Arriba el fred i la grip

Jordi Mestres, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

21.11.2019 | 04:00

Causa febre alta, dolors musculars, mal de cap i de gola, malestar general, nas tapat i tos seca. Normalment cura en una setmana, tot i que la tos i el cansament poden persistir dues setmanes més.La grip és una malaltia respiratòria contagiosa. De fet, les persones es poden contagiar per via aèria a través dels esternuts, també per contacte de la pell o per tocar i compartir estris.Per tal d'evitar contagis cal que tant el malalt com les persones que l'envolten es rentin sovint les mans amb ...