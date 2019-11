Consells de salut visual en el Dia Mundial de la Televisió

Oftalmologia

21.11.2019 | 12:01

Han transcorregut més de 60 anys des que la televisió va començar les seves primeres emissions a Espanya i la importància d'aquest aparell és tal que aquest dijous es celebra el Dia Mundial de la Televisió. Amb motiu d'aquesta efemèride Clínica Baviera vol recordar que el visionat intensiu de la televisió és directament proporcional a l'aparició de molèsties visuals com ara fatiga visual, mals de cap o sequedat ocular.

Segons l'estudi "Ús de la televisió i molèsties visuals" fet per aquesta clínica, el 28,7% dels espanyols veu la televisió 5,6 hores de mitjana a el dia, és a dir, són considerats "heavy users" (aquells que estan exposats més de 4 hores). Entre els que més temps passen davant de la pantalla hi ha les dones (3,04 hores de mitjana), els majors de 64 anys (3,5 hores) i les persones que es dediquen a les tasques de la llar, amb una mitjana de 3 , 8 hores a el dia.

Entre els principals problemes oculars derivades de l'ús prolongat de la televisió estan: la fatiga visual, que afecta el 18,9% d'aquells que veuen la televisió més 4 hores al dia; mals de cap que pateixen un 15,9%; sequedat ocular (15,4%) o visió borrosa (9,2%)

Per prevenir aquestes molèsties visuals des Clínica Baviera recomanen:

1.- Fes un ús responsable de la televisió perquè una exposició continuada pot provocar molèsties.

2.- Utilitza aquest dispositiu amb una llum adequada i evita tant llocs amb excessiva llum que provoquin reflexos a la pantalla com altres molt foscos.

3.- Posa la tele a una distància correcta, per això podem seguir la regla dels 4,5 centímetres de distància mínima per cada polzada que tingui l'aparell, així una televisió de 40 polzades la col·locaríem a 1,80 metres de distància, 1 de 48 a 1,89 metres, una de 50 a uns 2,25 metres, etc. Tenir en compte aquesta necessitat de distància mínima a l'hora d'adquirir un televisor i que la seva grandària sigui d'acord amb les dimensions de l'estada.

4.- Intercala períodes de descans per tal que es pugui canviar l'enfocament de la visió a altres punts.

5.- Parpelleja amb freqüència per mantenir l'ull hidratat correctament, ja que quan estem concentrats es parpelleja menys del normal. Fins i tot, fes servir gotes lubricants si es precisa.