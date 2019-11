14.11.2019 | 04:00

La insulina és una hormona pròpia de l'organisme que resulta necessària per a la vida. Quan en falta, cal aportar-la des de fora del cos amb l'objectiu de mantenir els nivells adequats de glucèmies i regular diferents processos biològics. La insulina no és activa per via oral. Per aquest motiu s'administra per via subcutània (injectant-la), habitualment mitjançant una ploma precarregada.És imprescindible l'ús d'insulina en ...