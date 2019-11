Científics reclamen més recursos per desenvolupar nous antibiòtics

Efe

11.11.2019 | 12:43

Metges i científics de diversos països es reuniran al CosmoCaixa de Barcelona la setmana que ve en unes jornades per reclamar més recursos per investigar sobre nous antibiòtics per tal de pal·liar el creixent problema de l'aparició de cada vegada més bacteris multiresistents.

Els especialistes hi estan convocats per B-Debate, una iniciativa de Biocat i La Caixa. Les jornades, coorganitzades per l'Institut de Salut Global de Barcelona, ISGlobal, se celebraran abans de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'Ús dels Antibiòtics, impulsada del 18 al 24 de novembre per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Segons han avançat els organitzadors, els experts aprofitaran la cita de Barcelona per tornar a alertar sobre la manca de nous antibiòtics per combatre les infeccions, i recordaran que cada any moren al món 700 mil persones per infeccions causades per bacteris resistents a fàrmacs, i s'estima que el 2050 la xifra podria arribar als 10 milions.

A Espanya, unes 29 mil persones moren cada any per infeccions ocasionades per bacteris resistents als antibiòtics, una xifra 30 vegades superior a les morts per accidents a les carreteres, segons han subratllat els organitzadors de les jornades, que reclamen més inversió de les companyies farmacèutiques en aquest àmbit.