Quin tipus de cirurgia s'utilitza?

07.11.2019 | 04:00

Per corregir la pèrdua de visió que ocasiona aquesta patologia l'únic tractament disponible és la cirurgia, perquè no hi ha coliris ni medicaments que puguin recuperar la transparència del cristal·lí. La cirurgia de les cataractes és en l'actualitat un procés ràpid i indolor, altament efectiu i amb escassos riscos, segons els oftalmòlegs. L'operació consisteix a extreure el contingut del cristal·lí afectat mitjançant ultrasons i reemplaçar-lo per una lent intraocular personalitzada en cada ...