Proven estimular amb el picant del bitxo les sensacions de la disfàgia

Assaigs clínics

28.10.2019 | 12:27

Investigadors de l'Hospital de Mataró i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), liderats pel doctor Pere Clavé, han estudiat com derivats del bitxo picant, el pebre i la menta estimulen la via sensorial en la boca i són útils per a tractar la disfagia.

La disfagia és una alteració de la deglució que afecta a una de cada quatre persones grans, a més de la meitat dels pacients que han sofert un ictus i també a nens amb paràlisi cerebral.

Aquesta malaltia s'associa a complicacions severes com la malnutrició, la deshidratació, infeccions respiratòries i pneumònia aspirativa, una de les principals causes de mort en el primer any després de l'accident cerebrovascular.

En una entrevista amb Efe, Pere Clavé ha explicat que el bitxo conté capsaicina, el pebre, piperina, i el mentol, menta, i que aquestes tres substàncies activen la via sensorial de la faringe, la qual cosa facilita la resposta motora a l'hora de menjar de les persones que han patit un ictus.

"Lògicament, subministrem fàrmacs que contenen les substàncies citades i no el vitet directament", ha volgut aclarir l'investigador, que ha afegit que l'assaig s'ha desenvolupat gràcies a la col·laboració d'uns 300 pacients del Consorci Sanitari del Maresme, on Clavé desenvolupa la seva tasca professional