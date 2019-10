RISOTERÀPIA Els beneficis de riure cada dia

18.10.2019 | 15:37

És veritat que, per les circumstàncies, no sempre se'n tenen ganes... però com n'és, de sa, riure! Si més no així ho assenyala la risoteràpia, una tècnica que assegura que la rialla té un munt de beneficis físics, psicològics i socials. Segons explica la psicòloga Eva Pomares, en l'antiga filosofia xinesa del taoisme, es considerava el riure com fonamental per conservar la vida i gaudir-la. I indica que el mateix Aristòtil, al segle IV abans de Crist, va definir el riure com "un exercici ...