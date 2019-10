Aplicacions, beneficis i tècniques de l'osteopatia

19.10.2019 | 04:00

La base de l'osteopatia és una concepció holística segons la qual el nostre cos funciona com una unitat i no com un conjunt d'òrgans. És una teràpia natural amb un enfocament gairebé exclusivament ossi per recuperar la integritat estructural.L'osteopatia és un conjunt de tècniques manuals emprades per alleujar nombroses molèsties mitjançant la recerca de la recuperació de l'equilibri de l'organisme. Es tracta d'un mètode alternatiu que considera l'organisme humà com un tot i l'objectiu del ...