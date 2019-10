Desmuntant els mites sobre la salut bucodental

19.10.2019 | 04:00

Tots ens hem trobat, un dia o altre, en què estem fora de casa, hem menjat i ens agradaria rentar-nos les dents... però malauradament no tenim cap raspall a mà. Aleshores ens posem un xiclet a la boca amb la intenció de netejar les restes dels aliments que ens hi poden haver quedat. Però realment el xiclet substitueix el raspallat?Segons una coneguda cadena de salut bucodental, la resposta és que no. Malgrat això, mastegar xiclets sense sucre contribueix a augmentar el pH de la boca, i ...