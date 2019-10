17.10.2019 | 04:00

L'ús de medicaments per dormir només és aconsellable en situacions puntuals i per un temps determinat, ja que poques setmanes després es desenvolupa dependència i perden el seu efecte. Les metgesses d'atenció primària recomanen establir rutines d'higiene del son que ens ajudin a regular-lo. Aquestes mesures suposen fer petits canvis en el dia a dia i adoptar una sèrie d'hàbits saludables:l'habitació on dormim ha d'estar ...