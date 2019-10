Dormir poc o malament, un risc per a la salut

17.10.2019 | 04:00

"Un de cada tres pacients que veiem a les nostres consultes assegura tenir problemes per dormir les hores indicades i amb la qualitat suficient", constata el doctor José Luis Ballvé, membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.Els principals problemes que manifesten els pacients amb insomni a la consulta són: dificultat per agafar el son, problemes per dormir les hores necessàries (entre 7 i 9 pels adults), i despertar-se ...