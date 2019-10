Reanimació a ritme de "Stayin' Alive" dels Bee Gees

16 d'octubre, Dia Mundial de Conscienciació de l'Aturada Cardíaca

16.10.2019 | 11:22

L'acció es desenvolupa en una peixateria, quan un noi cau desplomat mentre l'atenen. Amb un to humorístic, el vídeo del SEM vol captar l'atenció del públic i engrescar-lo a practicar la reanimació cardiopulmonar amb una cançó que marca perfectament el ritme que s'ha de seguir quan es fan les compressions toràciques.

En el marc del Dia Mundial de Conscienciació de l'Aturada Cardiorespiratòria (ACR) que se celebra avui 16 d'octubre, el SEM ha llançat aquest vídeo en to humorístic per animar a fer la reanimació cardiopulmonar (RCP) quan algú té una aturada cardiorespiratòria.