Els joves addictes al joc són de barris pobres, segons una psiquiatra de Bellvitge

Problemes d'addiccions

15.10.2019 | 12:07

Els joves de 16 i 21 anys que han estat atesos a la Unitat de Joc Patològic de l'Hospital de Bellvitge en els últims tretze anys, procedeixen, majoritàriament de barris desfavorits econòmicament. En aquesta Unitat, pionera a Espanya juntament amb el servei d'atenció al ludópata de l'Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, en l'atenció a persones amb problemes d'addicció al joc, s'han atès entre els anys 2005-2018 un total de 3.531 casos només de joc patològic.

En Bellvitge també s'atenen consultes d'altres addiccions de comportament, com als videojocs, al sexe, a les xarxes socials i compra compulsiva, amb 4.271 casos entre els anys 2007-2018, segons dades facilitades per aquest centre hospitalari.

En una entrevista a EFE, la psiquiatra Susana Jiménez, responsable de la Unitat de Joc Patològic, ha alertat que més del 90% dels pacients de 16 i 21 anys amb addicció al joc que s'han tractat en els últims anys en Bellvitge tenen un nivell econòmic mig-baix (41,8%) i baix (49,1%).

Aquesta peculiaritat, a la qual se suma que el 53,6% dels pacients només té estudis secundaris, evidència que aquests col·lectius són vulnerables a les addiccions, especialment al joc, ja sigui de manera presencial en les primeres fases de l'addicció o bé, on line.

"Aquestes dades són preocupants", ha considerat la doctora Jiménez, que ha afegit que el fet que estigui aturada la regulació de la publicitat sobre el joc a Espanya, dependent del Govern, tampoc ajuda.