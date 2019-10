Dia Mundial Salut Mental 2019 PREVENCIÓ DE LA MORT PER SUÏCIDI "Parlar i escoltar salva vides"

09.10.2019 | 20:38

"Parlar de suïcidi no mata. El que mata és el silenci". Cecília Borràs és familiar supervivent i presideix l'entitat "Després del Suïcidi - Associació de Supervivents" (DSAS), que agrupa familiars i amics que han viscut la mort d'una persona per suïcidi i es dediquem a donar suport en el procés de dol. La frase de la Cecília amaga una de les realitats més crues de la mort per suïcidi: per cada víctima hi ha 20 persones més que ho intenten.Parlar de suïcidi és parlar de la mort silenciada. Tot ...