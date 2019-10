Primera Unitat de Biòpsia Líquida a Catalunya a l'Hospital del Mar

Avenços

08.10.2019 | 11:54

L'Hospital del Mar és el primer centre de Catalunya i un dels primers de l'Estat en posar en marxa una unitat específica per a la utilització de la biòpsia líquida per al diagnòstic de pacients amb diferents tipus de malalties oncològiques. La nova unitat comporta poder ampliar el nombre de pacients que es poden beneficiar d'una alternativa diagnòstica no invasiva que permet fer un seguiment personalitzat de la seva evolució i decidir amb precisió el tipus de tractament més adequat.

La biòpsia líquida consisteix a la detecció, gràcies a una anàlisi de sang, de l'ADN tumoral al plasma sanguini. A través dels seus nivells i mutacions es pot determinar el tipus de tumor i el millor tractament possible. Tot plegat, amb una prova no invasiva i que complementa, o en alguns casos, fins i tot, substitueix a les biòpsies tradicionals, que, en alguns tipus de càncers, no permeten obtenir grans quantitats de teixit per analitzar. Com explica la Dra. Beatriz Bellosillo, responsable del Laboratori de Biologia Molecular del Servei d'Anatomia Patològica i investigadora de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), "amb una única anàlisi podem tenir una fotografia àmplia de les mutacions de cada pacient".