Els cigars electrònics agreugen l'asma en els adolescents

Al·lèrgia

04.10.2019 | 11:31

L'ús de cigars electrònics en adolescents, cada vegada més freqüent, agreuja els símptomes d'asma en aquests menors, tant si els usen com si s'exposen al seu fum, segons alerta la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Alergología i Asma Pediàtrica (SEICAP). Des de SEICAP s'adverteix de la relació entre el cigar electrònic i els símptomes respiratoris com a irritació de les vies aèries, hipersecreción i resposta inflamatòria, la qual cosa resulta en un augment dels símptomes en els nens i adolescents amb asma, i pot augmentar les possibilitats que el menor es converteixi en un futur fumador convencional. Aquest i altres temes relacionats amb el tabac en la població infantil seran abordats al segon Curs Nacional de Tabaquisme que té lloc aquest divendres a l'Hospital Universitari d'Alacant, avalat per SEICAP.

Un recent estudi confirma que els joves diagnosticats amb asma creuen que el cigarret electrònic no és tan nociu i el consumeixen igual que els que no tenen asma, la qual cosa s'associa amb atacs d'asma i major gravetat de la malaltia. Els efectes dels cigars electrònics en adolescents poden veure's tant en els quals els usen com els que s'exposen al seu vapor. Així, "provoca irritació de les vies respiratòries, hipersecreción de moc i resposta inflamatòria, la qual cosa causa al seu torn canvis en la funció respiratòria del menor i en els seus mecanismes de defensa. La situació s'agreuja si l'adolescent que els utilitza té asma", sentència el doctor Luis Moral, coordinador del Grup de Treball d'Al·lèrgia Respiratòria i Asma de la SEICAP i un dels coordinadors del Curs.