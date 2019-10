L'Hospital de Bellvitge fa les primeres cirurgiesde canvi de sexe

Avenços

04.10.2019 | 11:32

L'Hospital Universitari de Bellvitge ha realitzat aquesta setmana les dues primeres cirurgies de canvi de sexe. Les pacients evolucionen favorablement i s'espera que seran donades d'alta en uns dies. Les intervencions han anat a càrrec d'una unitat multidisciplinària amb expertesa reconeguda en el camp de la cirurgia genital complexa, un model únic a l'Estat que compta amb la participació de professionals dels serveis d'Urologia, Cirurgia Plàstica i Reparadora i Ginecologia, entre d'altres.

Les primeres intervencions han estat dues vaginoplàsties a dones trans que han volgut feminitzar els seus genitals. L'hospital està preparat per fer tant cirurgies per a la feminització corporal (vaginoplàstia, penectomia, orquiectomia, clitoriplàstia i vulvoplàstia) com cirurgies per a la masculinització (vaginectomia, fal·loplàstia).