Un Instagram sense likes redueix l'angoixa dels joves

Xarxes socials

04.10.2019 | 11:32

A Austràlia, el Brasil, el Canadà, Irlanda, el Japó, Nova Zelanda i Itàlia els m'agrada (likes) a Instagram ja no són visibles públicament. La xarxa social ha decidit posar en pràctica aquesta mesura per tal que els usuaris "estiguin més preocupats de compartir les coses que els agraden que no pas de fer-ho per a aconseguir més m'agrada". "Instagram vol posar fi a poc a poc a la tirania dels like per a donar protagonisme a tothom, no solament als més populars", afirma Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La cultura del m'agrada és present des de fa una dècada, quan el febrer del 2009 Facebook la va posar en funcionament. "Avui tot es mesura per factors quantitatius i no qualitatius: el que dona valor al contingut compartit és gairebé sempre el nombre de m'agrada que s'obté", afirma Lalueza.

Aquest canvi pot ajudar a fer més amable i menys competitiva Instagram, valorada com la pitjor xarxa social en relació amb la salut mental i el benestar dels joves, segons l'estudi #StatusOfMind de la Royal Society for Public Health (RSPH). Per a José Ramón Ubieto, psicòleg i professor dels Estudis de Psicologia de la UOC, que Instagram elimini els m'agrada és positiu: "Limitar l'efecte de viralització que implica que tothom sàpiga els likes que hem rebut redueix la hipertròfia del "jo", aquest fenomen narcisista en què tendim a buscar els m'agrada i a fer que tothom sàpiga que els tenim i, pot a més, reduir l'angoixa per a tenir-los".