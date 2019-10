Consumir peix durant l'embaràs millora la capacitat d'atenció del nen

Nutrició

03.10.2019 | 12:43

Seguir una dieta rica en peix blanc i blau durant els primers mesos de l'embaràs millora la capacitat d'atenció dels nens i nenes, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

Els científics del ISGlobal, centre impulsat per La Caixa, han estudiat la relació entre el consum de diferents tipus de peix durant l'embaràs i la capacitat d'atenció dels nens i les nenes als vuit anys.

Els resultats, que va publicar ahir dimecres la revista International Journal of Epidemiology, mostren que una dieta rica en peix durant les etapes més primerenques de l'embaràs té efectes beneficiosos per a la capacitat d'atenció de nens i nenes.

La recerca s'ha fet sobre 1.641 parelles de mares i fills pertanyents al Projecte INMA (Infància i Medi Ambient), una xarxa de recerca espanyola dirigida a estudiar el paper dels contaminants durant l'embaràs i els seus efectes en la infància