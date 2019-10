5 beneficis (demostrats) de somriure per ser feliç

Divendres, Dia Mundial del Somriure

03.10.2019 | 12:42

Com cada primer divendres d'octubre, demà dia 4 es celebra el Dia Mundial del Somriure. Una data que ens recorda els beneficis saludables, amb evidències científiques, del somriure i la seva relació amb la felicitat i el benestar de les persones. Un gest senzill (i econòmic) com mostrar una expressió alegre pot tenir un impacte directe en l'autoestima i qualitat de vida dels individus. Per si no ho sabies et recordem els 5 principals beneficis de somriure:

1. Redueix el dolor físic i emocional.

El somriure allibera endorfines, serotonina i adrenalina, hormones neurotransmissores que s'associen amb un estat d'ànim positiu i que contribueixen a reduir el dolor físic i emocional. Tot un fàrmac natural que t'ajuda a millorar la teva salut.

2. Un antídot contra l'estrès.

Per una societat en tensió contínua com l'actual "la cultura del somriure" fomenta la confiança i permet crear un entorn segur. Aquest simple gest demostra que s'acull amablement a l'altra persona i que existeix una voluntat de comunicació. És ideal per prevenir la depressió perquè enforteix el nostre sistema immunològic.

3. Ajuda a sentir-se més feliç.

Com va dir Charles Darwin "somriure ens fa sentir millor". Ens fa sentir felices i relaxats. Un curiós estudi realitzat pel gegant informàtic Hewlett Packard indica que només somrient generem nivells d'estimulació al nostre cervell i al cor, semblant als que rebríem en l'hipotètic cas de menjar 2.000 tauletes de xocolata o de rebre 12.000 euros en efectiu. Com si res.

4. Genera més confiança i sedueix.

Sabies que les persones que somriuen tenen un 10% més de probabilitat què confïin en elles? Veure una persona somriure fa que t'inspiri més confiança. Si vols mostrar-te així aprofita els beneficis de somriure en ambients socials.

5. Contagia l'alegria.

Somriure és contagiós. Per això no és d'estranyar que quan somriem, encara que sigui d'un desconegut, és probable que rebem un altre somriure com a resposta. No només t'ajuda a estar millor sinó que també té un efecte positiu amb els del teu entorn. Tots els seus beneficis poden contribuir a viure més anys i amb més salut.