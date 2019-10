Els afectats per Parkinson i depressió ténen risc de partir addiccions

Investigacions

01.10.2019 | 12:18

Investigadors de Sant Pau han publicat recentment a Annals of Neurology un estudio que demostra que la presència de depressió en pacients amb Parkinson es un factor de risc per l'aparició d'addiccions comportamentals.

La malaltia de Parkinson és coneguda principalment per les tremolors i les dificultats de mobilitat que genera. Molts pacients als que el tractament els hi permet tenir una mobilitat normal, presenten addiccions conductuals (conegudes habitualment pel seu nom en anglès: impulse control disorders) com són la ludopatia, la hipersexualitat o les compres compulsives. Las conseqüències d'aquests trastorns poden ser devastadores per als pacients i les seves famílies. Per aquest motiu, els investigadors estan treballant per identificar als pacients amb risc de patir addiccions conductuals amb l'objectiu de realitzar tractaments personalitzat s que permetin disminuir el risc.