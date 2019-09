Com mantenir el cervell sa?

Del 30 de setembre al 4 d'octubre: Setmana del Cervell 2019

30.09.2019 | 12:33

Des d'avui, dilluns 30 de setembre, fins al proper 4 d'octubre la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) impulsa la celebració de la Setmana del Cervell 2019. Una iniciativa que, amb el lema "Un cervell sa, en un cos sa", vol fomentar la importància de tenir cura del cervell per prevenir malalties neurològiques.

La SEN recomana mantenir hàbits beneficiosos per al cervell des d'edats primerenques amb l'objectiu no només de cuidar aquest òrgan, sinó per tenir una major probabilitat d'envellir sense seqüeles neurològiques.

Principals recomanacions per mantenir un cervell sa:

— Mantenir-se actiu intel·lectualment realitzant activitats que estimulin l'activitat cerebral com: llegir, escriure, ballar, escoltar música, participar en jocs de taula, realitzar activitats manuals, acudir a esdeveniments cultuals, resoldre mots encreuats, aprendre un nou idioma, viatjar, conversar ...

— Potenciar les relacions socials i afectives evitant la incomunicació, l'aïllament social. També participant en activitats de grup, col·laborant amb la societat, etc.

— Evitar l'estrès i tenir una actitud positiva davant la vida. El riure pot ser el millor aliat.

— Practicar exercici físic moderat de forma regular i evitar el sedentarisme. Bé sigui mitjançant la pràctica d'un esport o realitzant un o dos passejos diaris d'almenys 30 minuts.

— Portar una dieta equilibrada, evitant l'excés de pes. La dieta mediterrània tradicional és la ideal per al cervell, perquè és baixa en sucres refinats i en greixos saturats, però rica en verdures, fruites i peixos. Tampoc es recomana abusar de la sal.

— Evitar el consum de tòxics com alcohol, tabac i drogues.

— Dormir amb un son de qualitat i amb una durada adequada. En adults es recomana dedicar entre 7 i 9 hores diàries.

— Controlar els factors de risc vascular, com la tensió arterial, la diabetis o la hiperglucèmia. La hipertensió és el principal factor de risc de malalties cerebrovasculars com l'ictus, però també per a moltes altres malalties neurològiques.

— Protegir el cervell contra les agressions físiques de l'exterior mitjançant la utilització del casc o del cinturó de seguretat. Has prevenir les conseqüències dels accidents, especialment els laborals i els de trànsit.